- Sedinta de plen de luni a Camerei Deputatilor in care se dezbatea motiunea simpla a USR a fost suspendata, dupa ce discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost intrerupt de un gest amenintator al lui George Simion, liderul AUR.

- Parlamentarii liberali au sarit in apararea colegului lor deputat și ministru al Energiei. La unison au condamnat ieșirea necontrolata și periculoasa a co-președintelui AUR, George Simion care l-a luat la propriu de gat pe ministru atunci cand acesta raspundea acuzațiilor aduse de cei de la USR in…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca derapajele trebuie aspru sanctionate, in contextul incidentului de la motiunea simpla impotriva ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Astazi violenta a urcat la prezidiu in Parlament si a luat cuvantul cu forta. Un ministru a fost atacat explicit. Nu…

- Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu (PNL), il numește golan și borfaș pe George Simion, dupa ce liderul AUR l-a bruscat pe ministrul energiei, Virgil Popescu, in Parlament. Deputatul liberal publica pe Facebook o imagine cu George Simion și un indicator catre psihiatrie.…

- Gigel Stirbu, deputat si vicepresedinte al PNL, sustine ca parlamentarii care au iesiri nervoase sa fie supusi controalelor psihiatrice. Liberlaul a facut referire la episodul de luni, cand George Simion, copresedintele partidului AUR, l-a bruscat la tribuna Parlamentului pe ministrul Virgil Popescu.

- Parchetul General s-a sesizat din oficiu cu privire la conflictul dintre George Simion și Virgil Popescu din Parlament, informeaza Antena3 . Vor fi verificate imaginile care surprind cum copreședintele AUR l-a luat de gat pe ministrul Energiei in timp ce acesta susținea un discurs pe tema moțiunii de…

- Liderul AUR, George Simion, a susținut, dupa ce l-a bruscat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca s-a dus la prezidiul Camerei Deputatilor pentru a-i spune ca "este un hot": "Daca vezi un hot, te duci la el si îi zici ca e un hot". El a mai susținut ca "nu i-a facut…

- Fosta șefa a CNA, ar putea fi reinstalata in funcție de PSD și PNL. Cele doua partide au convenit sa o readuca la conducerea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pe Monica Gubernat. Ea fusese demisa din funcție in iulie de coaliția PNL – USR. Sub șefia lui Gubernat, CNA s-a remarcat prin lipsa…