- Deputatul PNL Florin Roman, coordonatorul campaniei partidului pentru alegerile locale, a declarat miercuri, la Targoviste, ca „noul PSD e de fapt vechiul PSD, aceleasi metehne, amenintari, santaj, mizerie”. „Eu stiu ca aici va e greu, dar nu sunteti singuri. Asta le-am zis-o si colegilor din Oltenia,…

- Deputatul PNL Florin Roman, coordonatorul campaniei pentru alegerile locale, afirma ca primul sau mesaj catre liberali este ca vor candida separat, cu exceptia Bucurestiului si a municipiilor resedinta de judet unde sunt primari USR in functie. ”Deci ne batem cu toti inclusiv cu PSD! Sau mai ales cu…

- Comunicat de presa Florin Roman, deputat PNL Alba: Donatorii de sange pot cumula reduceri la plata impozitelor locale Donatorii de sange pot cumula reduceri la plata impozitelor locale Camera Deputaților, a adoptat in calitate de for decizional, proiectul de lege pe care l-am inițiat in calitate de…

- VIDEO: Florin Roman vs George Simion. Deputatul de Alba, confruntare cu scantei cu liderul AUR: ”Ți-e frica sa candidezi la Alba?” VIDEO: Florin Roman vs George Simion. Deputatul de Alba, Florin Roman, și liderul AUR, George Simion, s-au confruntat miercuri pe tema comasarii alegerilor. Roman a fost…

- "Niciodata metode de tipul "greaua moșenire", sau "noi salvam națiunea" nu au fost folosite de lideri autentici in fața provocarilor reale. Parca l-am auzit revenind pe Liviu Dragnea. Numai el, singur, ii salva pe toți romanii. Mai lipsește tabla și markerul pe care sa ne deseneze pesediștii zilnic…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, a anunțat rezultatele inițiativelor sale legislative. Ce au produs concret legile acestuia Deputatul de Alba, Florin Roman, a postat pe contul sau de Facebook un bilanț al rezultatelor pe care le-au avut inițiativele legislative propuse de el. Roman a amintiti de o…