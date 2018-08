Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca partidul din care face parte are suficiente argumente pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de tradare naționala și este de parere ca suspendarea trebuia facuta inainte ca Iohannis sa o demita pe Laura Codruța Kovesi. Deputatul se declara convins…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca partidul din care face parte a identificat cel putin sapte argumente pentru a-l acuza pe presedintele Klaus Iohannis de tradare nationala si este de parere ca suspendarea trebuia facuta inainte ca Iohannis sa o demita pe Laura Codruta Kovesi. El a spus ca „cel…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca partidul din care face parte are suficiente argumente pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de tradare naționala și este de parere ca suspendarea trebuia facuta inainte ca Iohannis sa o demita pe Laura Codruța Kovesi.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a declarat ca este intru totul de acord cu continutul documentului publicat in exclusivitate de DC News, document prin care Parlamentul Romaniei ar putea dispune inceperea urmaririi penale impotriva lui Klaus Iohannis și constituirea Comisiei de ancheta parlamentara.…

- "Eu cred ca dl Iohannis se poate face vinovat de inalta tradare in egala masura in care se poate face vinovata si doamna Viorica Dancila. Deci este exclus", a declarat Neacsu, la Neptun, intrebat daca punerea presedintelui sub acuzare pentru inalta tradare ar fi o varianta de lucru in PSD.El…

- Deputatul PSD Ioan Dirzu sustine ca va fi primul care va strange semnaturi pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care nu va respecta decizia Curtii Constitutionale, precizand ca nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca președintele Romaniei este garantul respectarii Constituției și legilor țarii. Potrivit lui Dirzu, Klaus Iohannis nu are alta varianta decat aceea de a o revoca din funcție pe Laura Codruța Koveși, inca actual procuror șef DNA. „Daca se dorește cu adevarat…

- Plangerile penale inaintate de Ludovic Orban la adresa premierului Dancila și a președintelui PSD nu pot trece neobservate din cauza acuzațiilor. De la procesul soților Ceaușescu, un inalt demnitar, un șef de guvern și altul de partid, nu au fost acuzați de inalta tradare. Daca ar fi luata in serios,…