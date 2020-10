Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Liviu Plesoianu a afirmat marti ca ar fi putut sa aiba "un loc caldut" pe listele PSD, daca batea palma cu "echipa Ciolacu", dar a sustinut ca nu a putut ramane in acest partid in conditiile in care presedintele actual al Consiliului National al formatiunii, Vasile Dancu, "mare strateg…

- Ultimele mișcari din politica romaneasca, in interiorul sau in exteriorul formațiunilor cu pretenții electorale, anunța un asalt periculos dar motivat al stangii la alegerile parlamentare care ar trebui sa aiba loc in 6 decembrie și o repetabila/ regretabila dispersare a dreptei in care liberalii…

- O delegatie condusa de presedintele PSD Marcel Ciolacu, din care au facut parte Vasile Dancu, presedintele Consiliului National al PSD si Paul Stanescu, secretar general, s-a intalnit cu iesenii si candidatii PSD dinorasul Targu Frumos si comunele Rediu, Holboca si Ciurea. S-a inceput asfaltarea Axei…

- A aparut episodul 106 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. Dana Budeanu vorbește despre alegerile locale și felul in care PNL și-a incalcat toate principiile clamate pana nu demult și vrea sa caștige alegerile cu oameni de la PSD.„Ca…

- Vasile Dâncu a fost ales președinte interimar al Consiliului Național PSD dupa o ședința tensionata între social-democrați. Sociologul a fost propus de Marcel Ciolacu, însa aceasta decizie a fost contestata dur de Marian Oprișan (Vrancea), Marian…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Ponta il felicita pe Ciolacu pentru decizie și iși exprima dorința de a lucra candva alaturi de Dincu. Totodata, liderul Pro Romania nu rateaza insa nici ocazia de a-și ataca foști colegi, pentru ca s-au opus revenirii lui Dincu. „Ii urez succes lui Vasile Dancu…

- Consiliul Executiv Național al PSD a decis azi prin vot numirea lui Vasile Dancu ca președinte interimar al Consiliului Național al PSD. Fostul președinte interimar al CN, senatorul Ionuț Vulpescu, a fost votat tot azi ca președinte al Institutului de Studii Social-Democrate.Vezi și: SURSE…

- La aceasta ora are loc ședința Consiliului Executiv Național al PSD in cadrul caruia a fost propus Vasile Dancu pentru a ocupa funcția de președinte interimar al Consiliului Național al PSD și Ionuț Vulpescu, funcția de președinte interimar al Institutului de Studii Social-Democrate.Vezi și:…