Prezent in seara zilei de 25 aprilie a.c., la o emisiune a postului Focus TV Buzau, deputatul Forța Dreptei Vrancea și vicepreședinte al FD la nivel național Ion Ștefan zis Grinda, fost ministru al dezvoltarii in guvernarea liberala Ludovic Orban, a anunțat public faptul ca se va implica direct in alegerile locale din 2024. Astfel acesta a anunțat ca el va fi candidatul unic al FD și al PSD la șefia Consiliului Județean Vrancea, impotriva fostului sau coleg de partid Catalin Toma, actual președinte al CJ Vrancea și al filialei locale a PNL. Alianța ciudata Acest anunț al politicianului din tabara…