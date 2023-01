Deputatul AUR Dumitru Focșa a explicat intr-o postare pe Facebook cum a decurs seara de 4 spre 5 ianuarie, cand soția lui a sunat la 112, acuzandu-și soțul ca o bate. El și-a acuzat soția ca este geloasa și ca multe certuri au pornit din acest motiv și a negat ca ar fi batut-o. „Trebuie sa fie clar, ca, eu nu am ridicat mana sa lovesc soția in fața copilei in noaptea de 4 spre 5. Insa, puseurile de gelozie ale soției erau tot mai apasatoare, fapt ce ma impovara și ma destabilizau tot mai rau in activitatea mea. Aproape toate aceste puseuri de gelozie ale soției, erau urmate de „fuga la mama” spre…