Deputatul Durus, atac la motiunea PSD: „O motiune a ipocriziei si a gastii de privilegiati" Astazi s-a citit in plen motiunea depusa de PSD si UDMR, ca urmare a asumarii de catre Guvern a alegerii primarilor in doua tururi. Social-democratii doresc sa mentina baroneala din administratie, constienti ca un vot in doua tururi le este nefavorabil. Cand gandesti doar politic, nu ai timp sa te apleci si spre ce-si doresc cetatenii. Alegerea primarilor in doua tururi largeste dreptul electoral, acorda sanse mai multor competitori si creste spiritul democratiei. Deputatul USR, Vlad Emanuel Durus, prezent azi la citirea motiunii, a argumentat lipsa de logica a motiunii PSD: „Am avut azi in fata…

