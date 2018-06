Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Daniel Olteanu si-a anuntat, marti, inscrierea in Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), la o luna dupa ce a demisionat din Partidul National Liberal, el afirmand ca nu va renunta sa sustina marile investitii in infrastructura in Moldova.

- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților ALDE Salaj a organizat, vineri, prima conferința de presa dupa ce formațiunea politica a lui Calin Popescu Tariceanu a fuzionat prin absorbție, cu fostul partid Romania Unita (PRU). Semnarea protocolului cu partidul Romania Unita a avut loc in 21 mai și…

- Deputul Daniel Olteanu si-a anuntat, miercuri, demisia din calitatea de membru al Partidului National Liberal. Olteanu sustine ca gestul sau este motivat de lipsa totala de reactie a conducerii centrale a partidului in legatura cu ceea ce numeste "situatia fara precedent din Organizatia…

- Subventiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice in luna aprilie se ridica la suma de 7.074.589,50 lei, informeaza marti Autoritatea Electorala Permanenta. Astfel, subventia virata de AEP in contul PSD in prima decada a lunii aprilie a fost in valoare de 4.025.766,97 lei.…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de peste 13,4 milioane de lei in luna martie in Politic / on 16/04/2018 at 12:31 / Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Electorale Permanente, pentru luna martie a anului 2018, valoarea subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului…