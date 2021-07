Deputatul Dan Vîlceanu (PNL): USR PLUS vor fi adversarii noştri în campania electorală din 2024 Presedintele filialei din Gorj a PNL, Dan Vilceanu, a sustinut, sambata, necesitatea reformarii formatiunii, el atragand atentia asupra fa fortei politice care a devenit USR PLUS si care vor fi adversarii liberalilor in alegerile din 2024. "Trebuie sa realizam ca nu mai suntem doar noi si PSD in lupta asta, in competitia asta. Au mai aparut si alte partide, cum e USR. Chiar daca suntem intr- coalitie, in 2024 vor fi adversarii nostri in campania electorala si atunci ne trebuie o schimbare, ne trebuie o alta viziune care sa ii faca pe oameni sa inteleaga, asa cum spune Florin Citu, ca avem nevoie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

