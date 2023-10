Deputatul PNL de Maramureș, Florin-Alexandru Alexe, a fost desemnat in funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale. ”In urma susținerii primite din partea Grupului parlamentar al PNL, am fost desemnat sa ocup funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale. Din aceasta postura, imi propun sa fac toate demersurile necesare pentru intarirea relației dintre Parlament și instituțiile care au atribuții in privința protejarii cultelor, minoritaților naționale și drepturilor omului.…