Am participat astazi la unul dintre cele mai importante evenimente organizate in țara noastra menite sa pastreze vie memoria, tradițiile, istoria și continuitatea sașilor transilvaneni – „Saptamana Haferland”. In calitate de Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, m-am alaturat cu deschidere și susținere acestei inițiative care implinește aproape un deceniu. Incepand cu 2012, an de an, acest festival a devenit un reper internațional care a adus și aduce mii de oameni aproape unii de alții punand in valoare patrimoniul,…