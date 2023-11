Stiri pe aceeasi tema

- Grupul parlamentar al PNL a depus marți, in Parlament, un amendament care prevede ca este interzisa sponsorizarea in cadrul programelor televizate pentru copii de catre operatorii din domeniul jocurilor de noroc

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, marti, ca industria jocurilor de noroc a avut "statul complice in ultimii 30 de ani", mentionand ca sunt copii dependenti, oameni care isi destrama familiile si isi vand casele pentru a baga banii in aceasta industrie, iar acest…

- Reprezentanti ai asociatiilor din industria jocurilor de noroc au prezentat, marti, in dezbaterile de la Comisia pentru industrii a Camerei Deputatilor, pozitia in privinta proiectelor care reglementeaza acest domeniu, aflate in Parlament, unii precizand ca deja Guvernul a aprobat ordonanta 82/2023…

- Taxe mai mari, restricții in privința publicitații și interzicerea vanzarii de alcool in locațiile unde sunt amplasate pacanele, conform ordonanței de urgența aprobate joi de Guvern.Firmele care activeaza pe piața din Romania in domeniul jocurilor de noroc trebuie sa aiba sediu permanent in Romania…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat miercuri, 4 octombrie, ca reforma jocurilor de noroc este obligatorie și ca este nevoie de un regim juridic mai serios. „Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic…

- Cresc taxele și in domeniul jocurilor de noroc, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența, obținut de HotNews.ro. Este vorba despre de taxele de licențiere și de autorizare. Nu sunt insa singurele modificari pe care le duce actul normativ anunțat de premierul Ciolacu in urma cu o zi.

- Marcel Ciolacu a anunțat ca adopta o reforma semnificativa in industria jocurilor de noroc in cadrul ședinței de Guvern programata pentru joi. Principalul punct al acestei reforme vizeaza restricționarea activitații companiilor din domeniul jocurilor de noroc care nu au sediul social in Romania. Conform…