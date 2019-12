Deputaţii din Comisia pentru muncă reiau dezbaterile privind pensiile speciale Sedinta comisiei este programata sa inceapa la ora 16,00.



Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut special, functionari publici parlamentari, pentru membri ai corpului diplomatic si consular al Romaniei, membri ai Curtii Constitutionale si personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, cu exceptia pensiilor militare, noteaza Agerpres.



