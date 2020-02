Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, luni, in urma consultarilor cu grupul parlamentar al PNL, ca „de la 1 ianuarie și 1 septembrie, salarizarea profesorilor va fi pe grila maxima”. Totodata, ea a spus ca și bursa profesionala a crescut de la 200 la 300 de lei.„De la 1 ianuarie…

- Fost vicepremier si fost ministru al Justitiei, Ana Birchall si-a depus luni, 27 ianuarie, demisia din grupul PSD din Camera Deputatilor. Ana Birchall a anunțat ca cel puțin, deocamdata - va activa ca deputat...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, le-a spus miercuri seara, la Constanta, reprezentantilor filialelor partidului din Regiunea Sud-Est ca trebuie sa aiba candidati in fiecare unitate administrativ-teritoriala la alegerile locale, precum si proiecte pentru comunitate, mentionand totodata ca nu vrea sa…

- Pentru corecta informare a bacauanilor, doresc sa fac anumite precizari, dupa apariția in spațiul public a faptului ca voi activa incepand din aceasta saptamana in cadrul Grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților. In primul rand, resping categoric afirmațiile conform carora aș face parte din grupul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a invitat miercuri pe ucrainenii care traiesc in strainatate sa se intoarca in tara, oferindu-le credite "abordabile", in conditiile in care aceasta fosta republica sovietica se confrunta cu o emigratie in masa, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Statul…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, da asigurari ca actualul Guvern liberal nu va lasa fara bani localitatile cu probleme financiare. Presedinte al comisiei pentru administratie din Camera Deputatilor, Angelica Fador a precizat ca Guvernul PNL va aborda cu maxima responsabilitate ...

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor a decis marti, prin vot, sa opereze mai multe schimbari politice:1. Noul lider al deputatilor PNL este Florin Roman dupa ce Raluca Turcan a ajuns vicepremier in Guvern . Roman este un apropiat al lui Rares Bogdan.2. La sefia comisiei pentru administratie…

- Mai mult de 4,5 milioane de pensionari ar putea beneficia si de tichete de masa, pe langa alte facilitati ce le sunt acordate in prezent, se arata intr-un proiect de act normativ, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, care este for decizional.