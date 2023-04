Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 191 de voturi pentru, 66 impotriva si 12 abtineri, proiectul de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, in forma Guvernului.In aceasta forma este eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a renunțat, marți, la pragul pentru abuzul in serviciu. Deputații de la Putere și din Opoziție au votat modificarile la Codul Penal in forma transmisa de Ministerul Justiției inainte de a fi introdus pragul, la Senat. Astfel, a fost eliminat pragul de 250.000…

- PNL vrea prag valoric mai mic pentru abuzul in serviciu. Cați funcționari sunt la inchisoare pentru aceasta fapta Deputatii liberali au decis, luni, sa propuna ca pragul de la care sa fie sanctionat abuzul in serviciu sa fie doua salarii minime pe economie. Anunțul a fost facut de liderul grupului PNL,…

- Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative, initiat de Guvern la sfarsitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus in comisia juridica, un prag valoric pentru abuzul…

