Deputații au ieșit în vacanță. Peste câte săptămâni vor reveni la serviciu Deputații au participat astazi, 27 iulie, la ultima ședința plenara din cadrul sesiunii de primavara, urmând ca pe 3 septembrie sa revina la munca. În ultimele doua ședințe ale Parlamentului, deputații au dezbatut peste 50 de proiecte și au adoptat și mica reforma fiscala, fapt ce a nemulțumit mai multe fracțiuni parlamentare, care au declarat ca majoritatea parlamentara a adoptat în graba proiectele fara a respecta procedura legala. Conform articolului 37 din Regulamentul Legislativului, Parlamentul se întruneste în doua sesiuni ordinare pe an.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

