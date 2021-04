Deputaţi USR-PLUS, sancționați pentru absenţele nemotivate Conducerea Camerei Deputaților a decis retinerea din indemnizatia lunara pentru 7 deputati din cauza absentelor nemotivate pe care le-au inregistrat. Majoritatea sunt parlamentari USR PLUS. „Supunem Biroului permanent, spre examinare si decizie, situatia privind absentele nemotivate ale unor deputati de la lucrarile parlamentare din lunile ianuarie si februarie 2021, pentru care nu s-a solicitat motivarea. In conformitate cu prevederile art. 28 si 29 din Statutul deputatilor si al senatorilor si ale art. 240 alin. 8 din Regulamentul Camerei Deputatilor, neparticiparea la cel putin o activitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis miercuri retinerea a 1% din indemnizatia lunara bruta pentru sapte deputati, sase de la USR-PLUS si unul de la UDMR, din cauza absentelor nemotivate la lucrarile parlamentare din lunile ianuarie si februarie. „Supunem Biroului permanent, spre examinare…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis miercuri retinerea a 1% din indemnizatia lunara bruta pentru sapte deputati, sase de la USR-PLUS si unul de la UDMR, din cauza absentelor nemotivate la lucrarile parlamentare din lunile ianuarie si februarie. „Supunem Biroului permanent, spre…

- RESITA – La 20 de absente nemotivate pe semestru, elevii din invatamantul dual, profesional sau tehnologic pierd bursa. Este noua decizie a autoritatilor locale, pe toata durata pandemiei! Alesii locali reșițeni au luat de curand decizia modificarii provizorii a criteriilor de acordare a burselor REPOP,…

- a„In cazul in care nu aveați pe cine sa injurați: nu ma vaccinez și nu port masca”, a scris Dragoș Bucur intr-o postare pe Facebook, marți. Dragoș Bucur a pornit o controversa in mediul online, pe pagina sa de Facebook, in jurul virusului SARS-CoV2, susținand ca nu poarta masca și nu se vaccineaza impotriva…

- Deputatul PNL Sebastian Burduja a depus vineri, la finalul primei saptamâni a noii sesiuni parlamentare, primul sau proiect de lege, care prevede cresterea substantiala a sanctiunilor pentru absentele nemotivate ale parlamentarilor, la 10% din indemnizatia bruta, scrie News.ro. În acest…

- In urma unui reportaj realizat de BBC in una din cele mai mari comunitați de rromi din Europa, in Sliven, Bulgaria, s-a constatat ca peste 20.000 de oameni traiesc intr-o mizerie de nedescris, iar virusul ar putea fi mai mult decat in largul sau in acest mediu. Masurile de prevenție a raspandirii Covid-19…

- ANM a emis prognoza meteo pentru zilele de duminica și luni. Meteorologii au emis doua coduri galbene ce sunt valabile pana luni. Majoritatea județelor din țara sunt vizate de ninsori, vant și polei. In Capitala se vor inregistra temperaturi scazute. Pe parcusul nopții și al dimineței va ploua. In București…

- Aproape un milion de numere au fost portate in 2020, adica utilizatorii s-au mutat de la un operator la altul. Caștigatorul a fost tot RCS & RDS, operatorul cu cele mai mici tarife pentru voce și date. In total, anul trecut au fost portate 945.186 de numere de telefon, dintre care 873.519 sunt numele…