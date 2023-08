Deputata PNL Mara Calista prezinta modificarile legislative importante care au fost adoptate in sesiunea parlamentara februarie – iunie 2023 care vin in ajutorul tinerelor familii. ”Copiii și familia sunt pe primul loc! Acesta este motto-ul activitații mele parlamentare din sesiunea care s-a incheiat in luna Iunie. Am adoptat, depus și susținut proiecte de lege pentru a veni in ajutorul tinerilor parinți, dar și a copiilor. De asemenea, sunt mulțumita ca vor intra in vigoare o serie de masuri, cu impact real, prin care vom proteja victimele violenței domestice, dar și persoanele vulnerabile. Trebuie…