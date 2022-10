Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert (23,6%) dintre liber-profesionistii cu varsta de cel putin 18 ani din Uniunea Europeana erau expusi in 2021 riscului de saracie si excluziune sociala, pe primul loc in UE fiind de departe liber-profesionistii din Romania.

- Aproape un sfert (23,6%) dintre liber-profesionistii cu varsta de cel putin 18 ani din Uniunea Europeana erau expusi in 2021 riscului de saracie si excluziune sociala, pe primul loc in UE fiind de departe liber-profesionistii din Romania, in randul carora 70,8% erau expusi acestui risc, arata datele…

- In data 14.09.2022 la sediul Serviciului Copil, Familie și Persoane cu Dizabilitați din cadrul Serviciului Public de Asistența Sociala Baia Mare, a avut loc o intalnire intre polițiștii Biroului Siguranța Școlara, cei din cadrul Direcției de Asistența Sociala – Centrul de Reabilitare Sociala Pentru…

- In perioada 16 – 22 septembrie 2022, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara acționeaza in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. Proiectul este susținut de Comisia Europeana…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate, joi, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cea mai scazuta pondere…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

- Cea mai ridicata pondere a populatiei supusa riscului de saracie si excluziune sociala in Uniunea Europeana se inregistra anul trecut in: Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 28%), arata datele prezentate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Alba Iulia și Sebeș printre localitațile care vor primi bani pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie Alba Iulia și Sebeș printre localitațile care vor primi bani pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie ADR Centru continua contractarea proiectelor Regio…