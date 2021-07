Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Datele prezentate de Comisia Electorala Centrala arata ca in Chișinau au votat deja in jur de 170 de mii de alegatori, iar in cele 41 secții de votare constituite pentru cetațenii cu drept de vot din localitațile din stanga Nistrului au votat peste 19 mii de persoane.…

- CHIȘINAU, 8 iul - Sputnik. Vice-premierul pentru reintegrare, Olga Cebotari a criticat decizia Curții de Apel de a reduce numarul secțiilor de votare pentru alegatorii din stanga Nistrului. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, șefa Biroului Politici de Reintegrare scrie ca prin astfel…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Dupa ce Guvernul a alocat 70 de milioane de lei in loc de cele 125 de milioane solicitate de CEC pentru scrutinul din 11 iulie, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, susține ca suma alocata este insuficienta și ca ar mai fi necesare alte 22,4 milioane…

- CHIȘINAU, 21 iun - Sputnik. Comisia Electorala Centrala a finalizat procedura de actualizare a listelor electorale in Registrul de Stat al Alegatorilor. Potrivit unui comunicat al CEC, in registru sunt inscriși 3 282 837 de cetațeni cu drept de vot. Din numarul total de alegatori: 2 786…