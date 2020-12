Stiri pe aceeasi tema

- In eforturile sale de a transforma județul Bistrita-Nasaud intr-o regiune eco-friendly și de a asigura un mediu inconjurator mai sanatos, Supercom SA, in parteneriat cu ADI Deseuri si o companie privata din Romania, lanseaza o aplicație mobila pentru colectarea deseurilor, numita „ARA”. Aplicația vine…

- "Cargus, una dintre cele mai importante companii de curierat din Romania, a anuntat inaugurarea celui de-al doilea depozit din apropierea Bucurestiului, in Dragomiresti-Deal (Ilfov). Noul depozit face parte dintr-un proiect de investitii de 7,4 milioane euro si va dubla capacitatea de sortare in Bucuresti,…

- Compania Eco Sud S.A. este lider de piata in tratarea, selectarea si eliminarea deseurilor produse de populatie in diverse zone din Romania, dispunand de infrastructuri de protectie a mediului, instalatii, platforme de transfer, statii de sortare si compostare de importanta esentiala pentru gestionarea…

- Problema apei calde in București este cunoscuta in toata Romania. In anul 2019, in iarna, mii de familii ramaneau zile intregi fara apa calda și caldura. Unul dintre motivele pentru care a fost votat Nicușor Dan, potrivit postarilor bucureștenilor de pe rețelele de socializare, este legat de acest subiect.…

