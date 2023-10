Depozitul de probe al Poliției Capitalei arde de 20 de ore Peste jumatate din probele Poliției Capitalei, aflate intr-o cladire din Sectorul 6, au fost distruse intr-un incendiu cu o cauza deocamdata necunoscuta, care dureaza de peste 20 de ore. De 20 de ore un incendiu care s-a manifestat fara flacara vizibila i-a bagat in alerta pe toți pompierii din București. Incendiul se manifesta intr-un spațiu unde sunt pastrate bunurile ridicate de catre structurile de Poliție din Capitala. Ard inclusiv registrele cu inventarul acestor probe care constau in arme albe, haine și alte obiecte confiscate pentru expertizare. Potrivit surselor noastre, ar fi vorba despre… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

