Depozit uriaș de armament lângă o clinică și o școală din Gaza Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului anunța ca militarii au descoperit unul dintre cele mai mari depozite de arme din Fașia Gaza. Acesta se afla in apropierea unei școli și a unei clinici, susține armata israeliana (IDF), noteaza Mediafax. In depozitul gasit marți, in nordul Fașiei Gaza, se aflau „sute de rachete și lansatoare”, potrivit Sky News. Imaginile difuzate de IDF au aratat diferite tipuri de arme, inclusiv rachete antitanc, dispozitive explozive și rachete cu raza lunga de acțiune. „Armele au fost confiscate de soldați. Unele au fost distruse la fața locului,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

