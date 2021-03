Deplasările în afara locuinței, restricționate. Model de adeverință de la angajator și de declarație pe proprie răspundere Odata cu implementarea noilor masuri restrictive deplasarile in afara locuinței vor fi restricționate in anumite intervale orare. Cetațenii vor putea ieși din case in anumite intervale orare doar daca au un motiv bine intemeiat. Motivul trebuie sa fie justificat intr-o declarație pe proprie raspundere și, dupa caz, aceasta trebuie sa fie insoțita și de o adeverința de la angajator. Modele de declarații Modelul declarației pe propria raspundere și al adeverinței de la angajator pentru toate localitațile, indiferent de rata de incidența (nivelul de raspandire a virusului) Modelul de declarație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

