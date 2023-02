Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, vizită oficială în Ucraina Delegația Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de secretarul de stat Gheorghe Carciu , care efectueaza in aceasta perioada ???? ????????????????????????̆ ????????????????????????????????̆ ????̂???? ????????????????????????????, a participat la Sfanta Liturghie duminicala savarșita la Biserica Ortodoxa „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, fiind alaturi de numeroși localnici din comunitatea de romani din Solotvino. Conservarea și promovarea culturii și spiritualitații romanești duc la o comunitate unita și la pastrarea identitații, iar Biserica reprezinta un pilon deosebit de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

