Departamentul de Stat american a publicat raportul anual privind drepturile omului Departamentul de Stat american a publicat miercuri raportul anual privind situatia drepturilor omului in lume. Referitor la Romania, documentul consemneaza ca printre problemele semnificative in 2019 s-au numarat violentele politiei impotriva romilor, coruptia endemica a oficialitatilor, tolerarea de catre autoritatile judiciare a violentei impotriva femeilor si fetelor, precum si abuzurile impotriva persoanelor institutionalizate cu dizabilitati. Raportul disponibil la adresa de internet https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/ acopera drepturile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a publicat miercuri raportul anual privind situatia drepturilor omului in lume. Referitor la Romania, documentul consemneaza ca printre problemele semnificative in 2019 s-au numarat violentele politiei impotriva romilor, coruptia endemica a oficialitatilor, tolerarea…

- Am avut onoarea sa fim gazde pentru Excelenta sa ambasadorul Adrian Zuckerman, ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania țintește mai sus in clasamentul celor mai puternice forțe militare ale lumii. Țara noastra a urcat in clasament fața de anul trecut și a ajuns pe locul 39, arata raportul anual Global Firepower. La nivel european, o evoluție interesanta este ca Italia a depașit Germania in acest clasament, iar dupa…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.

- Prețurile au crescut mai mult decat a anticipat BNR. Rata inflației a urcat la 4%, in decembrie, alimentele in topul scumpirilor Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a anului trecut, de la 3,8% in noiembrie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).…

- Un jurnalist canadian a publicat telegrame și informari din timpul Revoluției din 1989 transmise de diplomați americani, britanici și canadieni, potrivit APADOR-CH. Stanley Tromp, specializat in legislația privind libertatea de informare, a obținut și publicat sute de pagini de telegrame și informari…

- FOTO – Arhiva La data 17 decembrie, pe DN 17, in localitatea Reteag, polițiștii l-au oprit in trafic, pentru control, pe un barbat de 57 ani, din Bistrița care conducea un autoturism. Acesta a prezentat polițiștilor un permis eliberat de Statele Unite ale Americii, neavand dreptul de a conduce autovehicule…

- Rapperul american Jay-Z i-a smuls telefonul din mana unui barbat pe care l-a surprins incercand sa o filmeze pe soția sa, Beyonce, dansand la petrecerea aniversara a lui P. Diddy, arata Metro News, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani…