Departamentul de Justiţie al SUA a lansat o investigaţie penală împotriva Eli Lilly, axată pe nereguli în producţie şi manipularea datelor Investigatia reprezinta o escaladare semnificativa a controalelor guvernamentale asupra Lilly. Compania farmaceutica, una dintre cele mai mari din lume, a fost cercetata de mai bine de un an de catre Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente in legatura cu presupuse nereguli in activitatea de productie si in documente, la fabrica din Branchburg. Joi dimineata, compania a dezvaluit intr-o declaratie depusa la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare ca a primit o citatie de la Departamentul de Justitie in luna mai, pentru documente legate de fabrica Branchburg. Compania nu a dezvaluit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

