Denuntul de plagiat impotriva lui Taylor Swift, pentru versurile piesei 'Shake It Off', a fost readus in fata tribunalului, dupa ce o curte federala de apel a revocat arhivarea cazului judecat in februarie 2018 in California, relateaza EFE.



Potrivit portalului de divertisment Variety, decizia de reactivare s-a bazat pe "originalitatea" cazului, fiind vorba de o chestiune "de facto" si nu de "de drept", astfel incat un tribunal trebuie sa fie cel care sa ia o decizie.



Plangerea a fost depusa de Sean Hall si Nathan Butler, compozitorii cantecului din 2001 'Playas…