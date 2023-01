Dental West – o clinică stomatologică care a ridicat standardele industriei medicale Cand vine vorba de clinici stomatologice din Brașov, Dental West se remarca in calitate de clinica pionier, unde s-a incercat mereu ca lucrurile sa fie facute altfel. Deschisa in anul 1995, Dental West este prima clinica din Brașov care și-a facut un website pentru a fi mai accesibila pentru pacienții sai, dar și prima care a investit intr-un computer tomograf dentar. Datorita tehnologiei de care dispune, dar și profesionalismului și experienței medicilor sai, Dental West a introdus in Brașov conceptul de turism stomatologic. Pentru a se trata la aceasta clinica stomatologica Brașov cu renume,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

