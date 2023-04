Dennis Man a adus victoria Parmei, cu un gol la vinclu

Stiri pe aceeasi tema

- Intrat in minutul 72, Dennis Man (24 de ani) a semnat un gol de autor, șut cu stangul la paianjen din interiorul careului, și a adus victoria Parmei, 2-1 cu Cagliari. Intr-o perioada in care nu mai acuza probleme medicale și nici nu sunt indisponibili din cauza suspendarilor, Dennis Man (24 de ani)…

- Serie B: Parma a invins pe Cagliari, scor 2-1.Echipa italiana Parma a invins sambata, pe teren propriu, formatia Cagliari, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de romanul Dennis Man, iar Valentin Mihaila a ratat un penalti. Meciul a contat pentru etapa a 34-a din Serie B, informeaza News.ro.…

- Chiar daca nu a mai jucat titular in ultimele trei meciuri la Parma, Dennis Man, 24 de ani, ramane un element important in lupta pentru promovarea in Serie A. Dennis Man și-a pierdut locul in primul unsprezece al Parmei, evoluand cel mult o repriza in ultimele trei etape din Serie B. Aceasta postura…

- Ciprian Marica (37 de ani), unul dintre acționarii liderului din Superliga, Farul Constanța, il compara pe Adrian Mazilu (17 ani), extrema „marinarilor”, cu Dennis Man și Valentin Mihaila, fotbaliștii celor de la Parma, locul 7 in clasamentul din Serie B. Fostul atacant al echipei naționale crede ca…

- Cei doi romani de la Parma, Dennis Man și Valentin Mihaila, trec printr-o perioada nefasta in Serie B. Fostul FCSB-ist a jucat numai o repriza, dupa pauza, iar ex-olteanul are acum probleme și cu o apendicita. Parma a ieșit din zona de play-off, dupa eșecul de la Como (0-2), picand pe locul 9. Sambata,…

- Pisa a obținut un succes foarte important in fața celor de la Perugia (2-1), iar Marius Marin și Olimpiu Moruțan au facut spectacol pentru echipa din Serie B. Dennis Man a dat și el doua pase de gol in victoria Parmei de la Frosinone (4-3).

- Dennis Man (24 de ani) a dat doua pase de gol pentru Parma, in prima repriza din meciul cu Frosinone din Serie B. Internaționalul roman a dat primul assist in minutul 21, cand Ansaldi a dus scorul la 2-0 pentru Parma, dupa ce Vazquez deschisese balul. Frosinone, liderul din Serie B, a redus din diferența…

- Basarab Panduru (52 de ani), fostul internațional, este de parere ca Dennis Man (24 de ani), extrema Parmei, ar putea juca la un nivel superior fața de Serie B. Fostul mijlcoaș al Stelei este de parere ca Dennis Man este singurul jucator roman din Serie B care ar putea juca in Serie A. Basarab Panduru:…