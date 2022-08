Stiri pe aceeasi tema

- Maria Andria a facut dezvaluiri șocante, in exclusivitate la Antena Stars, despre faptul ca a fost vrajita. Blondina susține ca prietena ei vrea sa-i faca rau și i-a facut blesteme sa aiba șapte ani de ghinion. Iata declarațiile cutremuratoare ale vedetei!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…

- Karmen Simionescu și Bogdan Caplaescu, tatal fetiței sale, s-au casatorit civil in urma cu trei ani, insa cei doi vor sa faca pasul cel mare și in fața lui Dumnezeu. Fiica lui Adrian Minune a marturisit la Antena Stars cand au de gand sa faca nunta, dar și daca iși mai doresc inca un copil.

- Alina iși dorește sa le ia pe fete din Italia de la tatal lor și sa locuiasca cu ele in Romania. Aceasta are nevoie de un loc de munca, dar și de o locuința pentru a putea caștiga in instanța. O vecina ii face acuzații grave Alinei și susține ca aceasta a fugit cu un alt barbat și a parasit fetițele.

- Potrivit lui Mihail Kasianov, prim-ministru intre 2000 și 2004, Vladimir Putin a construit un sistem bazat pe impunitate și frica de cand a venit la putere in 2000. A fost primul șef al guvernului lui Vladimir Putin. Dar nici in cele mai urate coșmaruri ale sale, Mihail Kasianov nu și-ar fi putut imagina…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a facut dezvaluiri șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit partenera de viața a lui Viorel Lis despre boala cu care tot mai multe persoane se confrunta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deniz Brizo a marturisit cum a aflat ca fostul ei soț a inșelat-o. Ce a dezvaluit artista, mai ales pentru ca acum formeaza din nou un cuplu cu partenerul ei. Bruneta a ținut sa precizeze ca timp de șase luni nu a putut trece peste cele intamplate.

- A trecut o luna de la moartea tatalui ei, dar Narcisa Moisa considera ca tatal ei inca ii este alaturi și iși alina suferința cum știe mai bine. Cantareața a afacut dezvaluiri dureroase despre cauza morții celui care i-a dat viața și a indrumat-o.