Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Nechifor iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cum a fost surprinsa vedeta de oamenii dragi din viața ei cu ocazia aniversarii, dar și cat de fericita se simte. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Lolrelai a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre problemele de sanatate cu care se confrunta in ultima perioada. Vedeta a povestit ca, inițial, a crezut ca nu se simte bine, dupa ce și-a facut un implant dentar, dar medicii spun ca altele pot fi cauzele.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ani Crețu a vorbit despre vacanța din Mauritius, unde a fost cu soțul și fiul ei. Ei bine, in aceasta vacanța, actrița și familia ei au fost la un pas de tragedie, dupa ce partenerul ei de viața a prins cațiva peși. Iata ce s-a intamplat cu vedeta și familia acesteia!

- Laurette s-a prezentat in instanța in urma cu o zi și s-a intalnit pentru prima data cu barbatul care a agresat-o. Vedeta a fost acompaniata de avocatul ei și au oferit declarații exclusive pentru Antena Stars, in care au dezvaluit ce s-a intamplat in sala de judecata.

- Roxana Vașniuc a dezvaluit ca vacanța ei de vis in Dubai, cu ocazia zilei sale de naștere, nu s-a incheiat deloc așa cum și-ar fi dorit. Vedeta a intampinat probleme care i-au dat multe batai de cap la intoarcerea inn țara. Prezentatoarea TV a facut dezvaluiri la Antena Stars!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alina Petre a marturisit ca s-a desparțit de iubit, dar a plecat cu el in vacanța. Vedeta a vorbit despre relația lor de acum. Iata ce dezvaluiri a facut blondina!