Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu traiește de mulți ani o drama, dupa ce nepoata lui a fost data disparuta. Dupa ce el și familia lui s-au resemnat cu faptul ca este de negasit, Antena Stars a intrat in posesia unor informații care duc inspre ea și au aflat unde ar locui.

- Valerie Lungu a vorbit in exclusivitate despre relațiile pe care le-a avut in trecut, dar și lecțiile pe care le-a invațat, iar vedeta susține ca in fiecare persoana din viața i-a oferit o experiența și nu regreta nimic. Iata ce a marturisit vedeta la Antena Stars!

- Discreta, zgarcinta cand vine vorba despre aparițiile in presa sau la diferite evenimente mondene, soția lui Catalin Bordea de la America Express este de o frumusețe rapitoare. Cu ce se ocupa Livia, cea care i-a fost cel mai mare susținator in timpul experienței la reality show-ul difuzat de Antena…

- Cristina Vasiu și partenerul ei se pregatesc de nunta? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce cei doi au oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars. Catalin Stoica a marturisit ca anul viitor vor fi mari surprize in viața lor, ceea ce ne duce cu gandul ca vor sa faca marele…

- Monica Tatoiu are o casnicie de peste 30 de ani, care rezista de o viața. Vedeta a dezvaluit ca cei doi nu mai dorm in același pat, fiecare respectandu-și spațiul privat. Așadar, Monica Tatoiu a marturisit cum decurge o casnicie aproape o viața, la Antena Stars.

- Anca Lungu și-a gasit adevarata fericire in brațele iubitului grec. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta prezentatoare TV a vorbit despre relația cu partenerul ei. Viața i s-a schimbat radical. Cum a decis sa renunțe la tot și sa plece in Franța.

- Alina Ceușan a adresat tema prieteniei ei cu influencerița Carmen Grebenișan intr-un interviu pentru Antena Stars. Fosta concurenta de la Asia Express a vorbit despre relația lor actuala și vacanța pe care au petrecut-o impreuna la Roma, dar și despre „schimbarile” prin care trece prietena ei in prezent.