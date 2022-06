Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea și Flick sunt in culmea fericirii și se bucura enorm de faptul ca vor deveni parinți in curand. Cei doi au amanat momentul anunțarii sarcinii, iar acum se pregatesc intens pentru momentul venirii pe lume a bebelușului lor. Denisa a povestit cum s-a simțit in primele luni de sarcina, cum…

- Denisa Filcea trece printr-o perioada dificila, asta deoarece soția lui Flick se confrunta cu probleme de sanatate in timpul sarcinii. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit urmaritorilor sai ca nu se simte deloc bine, insa spera…

- In urma cu o luna, Britney Spears a dat vestea cea mare, aceea ca va deveni din nou mama. Din pacate, interpreta a anunțat in urma cu doar cateva ore, ca a pierdut copilul. Aceasta a ținut sa le mulțumeasca tuturor pentru susținere.Britney Spears, in varsta de 40 de ani, a anunțat pierderea bebelușului…

- Masa plina de bucate, mancarurile grase și condimentate, excesul de alcool, tutunul, stresul acumulat atat la serviciu, cat și in goana dupa cumparaturi, realizarea tuturor bunataților specifice sarbatorii pascale iși pot pune amprenta asupra sistemului tau digestiv. Primele semne de indigestie In cazul…

- Perioada sarcinii este fascinanta, insa derutanta și plina de intrebari și dileme. Daca abia ai descoperit ca ești insarcinata sau te gandești serios sa aduci o noua viața pe lume, s-ar putea sa te intrebi de unde poți obține informații corecte, bazate pe cercetari științifice.

- O tanara de 19 ani din Malaysia, insarcinata pentru prima oara, și-a surprins soțul cu un cadou inedit. Anes Ayuni Osman a vrut sa-l recompenseze pentru tot suportul pe care i l-a oferit pe parcursul sarcinii, dar și pentru nopțile nedormite care vor urma.

- Simona Halep a declarat ca Darren Cahill, fostul antrenor cu care a ramas in relatii foarte bune, a sfatuit-o sa mearga la academia lui Patrick Mouratoglu, acolo intalnindu-l si pe Morgan Bourbon, cel care e cu ea la Indian Wells.

- In ceea ce priveste planul financiar, lucrurile stau putin diferit. Astrele au capacitatea de a construi o previziune pentru fiecare zodie in parte, pe o perioada de 5 ani in legatura cu aspectul banilor.BerbecIn prezent ai tendinta de a cheltui foarte mult, uneori chiar mai mult decat iti poti permite,…