Stiri pe aceeasi tema

- Flick, fostul prezentator de la radio Zu, și Denisa Filcea, partenera sa de viața, au devenit parinți pe 23 iunie, cand au facut cunoștința cu Eva Maria. De 6 luni, viața lor a capatat un alt sens și se gandesc la confortul micuței inainte de a lua orice decizie. Cei doi au acordat un interviu, […]…

- Este motiv de bucurie in familia lui Flick și asta pentru ca fiica lui și a Denisei Filcea a spus primul ei cuvant. Soția fostului om de radio a impartașit toata emoția traita cu fanii ei de pe rețelele de socializare personale. Iata care a fost primul cuvant spus de micuța Eva Maria, dar și ce a marturisit…

- Denisa Filcea a primit cadouri scumpe de Moș Nicolae, pe care nu a ezitat sa le publice pe rețelele de socializare. Flick și soția lui se rasfața reciproc cu orice motiv, iar acesta a fost unul dintre cele mai așteptate din acest an. Mai mult, in acest an, le-a fost alaturi și fiica lor, Eva Maria.

- Eliza Natanticu este de nerecunoscut! Soția lui Cosmin Natanticu a apelat la o schimbare radicala de look. Cum arata acum concurenta de la Te cunosc de undeva. Și-a susprins toți urmaritorii de pe rețelele de socializare cu ultimele postari.

- Denisa Filcea marturisește ca a fost invațata de mica sa ajute insa, de curand, a ramas dezamagita. Soția lui Flick a vorbit, la Antena Stars, despre povestea care se ascunde in spatele donațiilor facute de aceasta și de ce a luat decizia sa nu iși mai dea hainele.

- Denisa Filcea se numara printre persoanele publice extrem de active in mediul online. Cu toate acestea, au existat și urmaritori care au criticat atitudinea soției lui Flick. Dupa ce a fost acuzata ca promoveaza produse pe care ea insași nu le folosește, fanii au vrut sa știe ce face vedeta cu hainele…

- Flick și Denisa formeaza un cuplu foarte apreciat din showbiz-ul romanesc, mai ales dupa postarile pline de romantism pe care le publica pe rețelele de socializare. De aceasta data, Denisa Filcea a imprtașit cum o rasfața soțul ei, pe care il apreciaza mult.

- Flick li Denisa Filcea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de doi ani. Cei doi au impreuna o fetița de doar cateva luni și traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Familia lor este cu adevarat implinita, iar Denisa Filcea se poate considera cu adevarat norocoasa cu așa soț. Flick ii dovedește…