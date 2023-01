Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea le-a dezvaluit oamenilor din mediul online ce studii are, asta dupa ce a fost intrebata de urmaritorii din mediul online. Soția lui Flick a raspuns la una dintre cele mai mari curiozitați ale oamenilor, avand in vedere ca a atras din ce in ce mai mulți fani de cand a devenit celebra.

- Denisa Filcea este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase din viața ei cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, soția lui Flick a postat o fotografie de colecție cu fetița ei, Eva Maria, dar și un mesaj emoționant.…

- Haziran este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online atat momentele frumoase din viața ei, cat și cele mai puțin frumoase. De aceasta data, soția lui Luis Gabriel a anunțat in mediul online ca a ajuns, de urgența,…

- Flick are toate motivele sa radieze de fericire. Fostul om de radio traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soția lui, Denisa Flicea, iar impreuna se bucura de o familie implinita. Ce mesaj emoționant a postat in mediul online pentru partenera lui de viața. Cei doi sunt parinți model pentru…

- Antonia a fost criticata de fanii din mediul online, asta dupa ce a pozat provocator, in costum de baie. Gurile rele au judecat-o pe cantareața pentru apariția ei de senzație pe rețelele de socializare, iar Antonia le-a oferit un raspuns pe masura celor care o critica.

- Malina Avasiloaie a fost criticata in mediul online de fani, asta pentru ca aceștia au menționat ca artista iși "lauda" prea mult soțul in mediul online. Cantareața a fost cea care a facut cateva dezvaluiri pe rețelele de socializare. Iata ce mesaj le-a transmis vedeta celor care o critica!

- Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai controversate vedete din showbizul romanesc. Diva face ea ce face și reușește, mereu, sa revina in centrul atenției mass-media. Recent, blondina i-a impresionat pe internauți cu o ținuta provocatoare aleasa pentru o ședința…

- Flick și Denisa formeaza un cuplu foarte apreciat din showbiz-ul romanesc, mai ales dupa postarile pline de romantism pe care le publica pe rețelele de socializare. De aceasta data, Denisa Filcea a imprtașit cum o rasfața soțul ei, pe care il apreciaza mult.