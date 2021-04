Constanta, in Noaptea binecuvantata a Invierii. Programul complet

In noaptea sfanta, Lumina Invierii va fi purtata pe ape, de IPS Teodosie, catre credinciosii ce il vor astepta in Portul Tomis. Credinciosii sunt asteptati in Portul Tomis, din Constanta, incepand cu ora 23.30, urmand ca, dupa sosirea pe ape a IPS Teodosie cu Lumina Sfanta,… [citeste mai departe]