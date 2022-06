Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au inceput cu 96 puncte date Alba Iuliei, SCM Timisoara a invins apoi categoric la Baia Mare echipa campioana si apoi acasa Clujul careia i-a dat 80 de puncte. Astazi, trupa pregatita de Vali Calafeteanu vine cu toate punctele acasa dupa ce s-a impus pe terenul Stiintei Petrosani. A fost un…

- SCM USAMVB Timisoara are victorii pe linie in noul an. Astazi, pe arena „Gheorghe Rascanu”, detinatoarea Cupei nu a avut emotii cu Universitatea Cluj-Napoca. Scorul final a fost 80-17 (54-10). Pe o vreme calduroasa si cu o mini-tribuna animata in Ronat, amfitrionii au punctat cam cand au vrut. Ștetco,…

- SCM Timisoara are o prima parte de 2022 excelenta – cu doua victorii in fata marii rivale din Baia Mare. Detinatoarea titlului – CSM Stiinta – a fost batuta de banateni si in noua Liga Nationala. Succesul a fost mai clar azi, scor 31-13, decat cel obtinut de „lei” in finala Cupei de pe teren […] Articolul…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- Rugby Club Gura Humorului a obtinut prima sa victorie din Liga Nationala de rugby, 22-11 (15-0) cu CSM Bucovina Suceava, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia, in Grupa A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prim-divizionara de baschet SCM OHMA Timisoara incheie seria de trei meciuri pe teren propriu, cu reștanța impotriva vicecampioanei CSM Oradea. Partida se va juca marți, 12 aprilie, ora 18,00, la sala Constantin Jude. Jocul conteaza pentru etapa a XIV-a și trebuia sa aiba loc la inceputul lunii ianuarie,…

- REȘIȚA – Intrebarea tulburatoare pe care multe mame din Romania o primesc de la copiii lor atunci cand pleaca in alte țari. Drama Clarei e una dintre multe altele, pe care regizorul Sabin Dorohoi o surprinde in primul sau lung metraj ale carui filmari au demarat deja la Reșița! In rolurile principale,…

- Echipa de baschet a orasului a plecat spre Constanța, pentru primul dintre cele doua meciuri pe care le va juca pe teren strain, in aceasta perioada. Este o deplasare „legata” cu cea de la Focșani, unde Leii din Banat vor disputa o restanța din etapa a 19-a a Ligii Naționale. Jocul de la malul marii,…