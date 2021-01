Democratia occidentala este ''fragila si vulnerabila'', a conchis joi presedintele iranian Hassan Rohani, avertizand totodata impotriva ascensiunii "populismului", dupa tulburarile provocate de sustinatori ai presedintelui american in exercitiu Donald Trump miercuri la sediul parlamentului din Washington, relateaza AFP si EFE.



"Ce am observat in SUA ieri seara si astazi a aratat, in primul rand, cat este de vulnerabila si fragila democratia occidentala, precum si ca, in aceste tari, in pofida progresului stiintei si tehnologiei, exista mult populism", a declarat Rouhani…