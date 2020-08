Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris, in varsta de 55 de ani, a fost nominalizata oficial de catre Partidul Democrat candidat la vicepresedintie, devenind astfel prima femeie de culoare propusa pentru aceasta functie.

- Candidata democrata la functia de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris intentioneaza sa critice gestionarea pandemiei de catre Donald Trump, afirmand ca aceasta a ''costat vieti'', afirmatii pe care le va face miercuri in cursul discursului ei mult asteptat la Conventia Nationala…

- Cel putin trei tragatori au deschis focul in timpul unei reuniuni cu o participare numeroasa de oameni care avut loc duminica in Washington D.C., omorand un adolescent si ranind alte 20 de persoane, inclusiv un ofiter de politie, potrivit autoritatilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.Atacul…

- Potrivit New York Times, scoala in care invata fiul presedintelui nu doreste redeschiderea completa a institutiei din toamna, din cauza ingrijorarii legate de evolutia pandemie legate de evolutia pandemiei de coronavirus, in ciuda insistentei lui Donald Trump ca elevii sa se intorca in bancile lor…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei in "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com. "Ofer mai multe detalii despre amenintarea chineza decat a prezentat vreodata FBI…

- Donald Trump il acuza pe unul dintre conducatorii miscarii Black Lives Matter (BLM), Hawk Newsome, de faptul ca a indemnat la insurectie, intr-un interviu acordat postului sau preferat, Fox News, relateaza AFP.

- Primarul din Seattle, democrata Jenny Durkan, sustine ca ar fi neconstitutional ca presedintele Donald Trump sa trimita fortele armate pentru a elibera de protestatari un cartier al acestui oras din statul american Washington, transmite Reuters. La o conferinta de presa tinuta joi dupa-masa,…

- Partidul Actiune si Solidaritate nu va sustine in conditiile actuale demiterea Guvernului condus de catre prim-ministrul Ion Chicu. Despre acest lucru a anuntat deputatul PAS Sergiu Litvinenco, noteaza IPN.