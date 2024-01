Demnitari și funcționari publici care dorm pe banii noștri la Primăria Carei La Primaria Carei se doarme pe bani publici. Ultima postare pe pagina oficiala este din 11 ianuarie 2024. Ședința Consiliului Local nu este facuta publica. Consilierii și primarul se rușineaza de activitatea lor din moment ce nu o fac publica. Reprezentantul guvernului Ciolacu in teritoriu se face ca nu vede sfidarea administrației UDMR Carei la adresa cetațenilor. Doarme și juristul primariei la fel ca și administratorul site-ului, consilierul personal al primarului platit din bani publici și care se ocupa de afaceri personale in timpul programului de la primarie. Ședințele Consiliului Local… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

