Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la o școala din judetul Dolj, dupa ce absolventii claselor a VIII-a au primit la proba de Limba Romana de la Evaluarea Nationala subiecte pentru scolile cu predare in limba maghiara.

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj face ancheta la Scoala Gimnaziala din comuna Predesti, dupa ce elevii care au sustinut, marti, proba scrisa la Limba romana in cadrul Evaluarii Nationale au primit subiectele pentru scolile care studiaza in limba maghiara, potrivit Agerpres. Elevii au fost chemati…

- Evaluare Naționala 2022. Aproape 173.000 de elevi au terminat anul acesta clasa a VIII-a, iar acum se pregatesc sa pașeasca intr-o noua etapa a vieții lor. Pana atunci, mai au de susținut doua examene importante, care vor fi definitorii pentru alegerea unui liceu potrivit. In cursul zilei de ieri, elevii…

- Șase locuințe din municipiul Arad au fost sparte in cursul lunii mai. Hoțul a furat ceasuri, bani, bijuterii și telefoane mobile, prejudiciul total ridicandu-se la aproximativ 16.600 de lei. Polițiștii au stabilit ca dupa comiterea furturilor, faptașul a fugit. Acesta a fost gasit ascunzandu-se la domiciliul…

- Un barbat, de 60 de ani, din comuna Traian, județul Olt, si-a pierdut viata, in aceasta dupa amiaza, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 54, in Vladila. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și ai Secției nr. 5 Rurala Deveselu. Din primele verificari, polițiștii…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu anunta ca, in sedinta Comitetului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din 29 aprilie, am avizat indicatorii de investitie pentru achizitia primelor trenuri nepoluante pe hidrogen din Romania. Proiectul…

- SIMULARE Evaluare Naționala 2022: Modele de SUBIECTE și BAREME la Matematica și Limba Romana SIMULARE Evaluare Naționala 2022: Modele de SUBIECTE și BAREME la Matematica și Limba Romana CITEȘTE ȘI: BAREME ȘI SUBIECTE Simulare Bacalaureat 2022, proba la alegere: Cum se rezolva exercițiile primite Potrivit…

- Pana astazi, 20 martie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.816.039 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.241 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 927 mai puține decat in ziua anterioara. 253 dintre…