Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Centralei de la Cuciurgan (MGRES), Valentin Trubceanin, acuza autoritațile de la Chișinau ca „au luat o parte din gazul care merge in mod tradițional catre Transnistria". Trubceanin a facut astfel de declarații intr-o emisiune la așa-zisa televiziune de stat de la Tiraspol, transmite Știri.md.…

- Miercuri seara, 2 noiembrie, un grav accident grav s-a produs la ieșire din Tiraspol. O șoferița care conducea un automobil de model Jeep a intrat cu mașina intr-un obstacol din beton, transmite Știri.md . Potrivit presei din stanga Nistrului, in rezultat a avut de suferit pasagera din automobil. Aceasta…

- Expertul in energie Victor Parlikov susține ca autoritațile moldovenești vor trebui sa negocieze cu autoritațile de pe malul sting al Nistrului pentru a crește producția la MGRES. {{642374}}Totodata, el constata ca pentru a obține volumele necesare, țara noastra va trebui sa furnizeze un volum mai mare…

- Expertul in energie Victor Parlikov susține ca autoritațile moldovenești vor trebui sa negocieze cu autoritațile de pe malul sting al Nistrului pentru a crește producția la MGRES. {{642374}}Totodata, el constata ca pentru a obține volumele necesare, țara noastra va trebui sa furnizeze un volum mai mare…

- Locuitorii din stanga Nistrului, au fost intrebați daca este posibil ca Gazprom sa sisteze livrarea de gaze catre regiunea transnistreana și care sunt alternativele in cazul in care acest lucru se va intampla. Aproximativ toți cei care au fost intrebați au avut aceeași parere – Gazprom nu va sista livrarea…

- Republica Moldova ar putea primi gaz din Romania, in cazul in care, de la 1 octombrie, Gazprom va sista livrarile de gaze catre Chisinau. Criza gazelor ar putea aprinde razboiul in Republica Moldova. Maia Sandu avertizeaza ca Transnistria va primi gaze din Romania doar daca va plati in avans pentru…

- ”Cei din Transnistria, daca sunt gata sa plateasca, daca vor achita in avans precum partea dreapta a Nistrului, atunci da. Dar daca oamenii nu sunt dispusi sa plateasca, partea dreapta nu poate achita pentru ei”, a afirmat Maia Sandu. Presedinta Republicii Moldova a precizat ca dialogul dintre Republica…

- „Transnistriei trebuie sa-i acordam tot sprijinul posibil, deoarece aceasta regiune aparține Rusiei”. Declarația aparține deputatului Dumei de Stat a Rusiei, liderul Partidului Liberal Democrat, Leonid Sluțkii, președinte al Comisiei pentru relații internaționale, citat de edaily.com . „Vedeți ce pandemoniu…