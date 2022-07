Stiri pe aceeasi tema

- Practica incendierii vegetatiei stuficole din Delta Dunarii reduce numarul bolilor transmisibile de la insecte la animale si la oameni, iar problema acestor incendieri trebuie solutionata legislativ, a declarat vineri, pentru AGERPRES, sefului Departamentului zoonoze din cadrul Institutului National…

- Violeta Stoica Ministerul Apararii Naționale, printr-o unitate militara, a lansat o licitație pentru furnizarea de rații individuale de lupta (fara apa minerala și comprimate pentru dezinfectarea apei), necesare pentru hranirea militarilor din Statul major al Forțelor Aeriene in situații speciale, conform…

- Doua avioane de lupta Su-30 din Forțele Aeriene ale Armatei Chinei au intrat in zona de identificare a apararii aeriene din Taiwan sambata, 30 aprilie, a informat Taiwan News, citand Ministerul Apararii Naționale din Taiwan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 28 aprilie 2022, decretul de decorare a Drapelului de Lupta al Bazei Militare 99 Deveselu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- FOTO VIDEO| Dacii și romanii se lupta din nou la Alba Iulia: Spectacolul de reconstituire militara a revenit ASTAZI, in a doua zi de Paște Dacii și romanii se lupta din nou la Alba Iulia: Spectacolul de reconstituire militara a revenit ASTAZI, in a doua zi de Paște Astazi, 25 aprilie, a doua zi de Paște…

- Noi ciocniri intre poliția israeliana și demonstranții palestinieni au izbucnit vineri dimineața pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, un loc aflat in centrul tensiunilor care s-au extins in ultimele zile in Fașia Gaza. Vineri dimineața devreme, poliția israeliana a intrat pe Esplanada, al treilea…

- Ucraina a primit avioane de lupta și piese de schimb pentru a-și consolida forțele aeriene, a declarat marți purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, refuzand sa precizeze numarul acestora sau țarile furnizoare. Dupa expedierea de piese de artilerie grele, anunțata saptamana trecuta de președintele…

- Ministrul Bogdan Aurescu a discutat cu secretarul SUA, Antony Blinken, despre consecintele invadarii Ucrainei de catre Rusia si despre modalitatile de sprijin pentru ucraineni, precum si parteneriatul strategic dintre Romania si SUA. Seful diplomatiei romane a subliniat importanta implementarii rapide…