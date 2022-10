Stiri pe aceeasi tema

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri seara o avertizare Cod rosu de inundatii pentru rauri de pe raza judetelor Gorj si Valcea, valabila pana sambata, la ora 2:00.

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod galben de inundatii pentru rauri din 23 de judete, valabila pana la ora 24.00.

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, noi atentionari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana miercuri la miezul noptii, pe rauri din 25 de bazine hidrografice.

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, avertizari Cod galben de inundatii, valabile in orele urmatoare in bazine hidrografice din judetele Dambovita si Arges.

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o atentionare Cod galben de inundatii pentru raurile mici din Dobrogea si din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Somesul Mare, Mures, Olt, Arges, Ialomita, Siret si Prut.

Debitul fluviului Dunarea la intrarea in tara va fi in scadere pana la 1.800 metri cubi pe secunda (mc/s) pe parcursul saptamanii viitoare, de peste doua ori mai mic decat media multianuala a lunii august (4.300 mc/s), potrivit prognozei realizate de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire

Debitul fluviului Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) va fi stationar in prima parte a saptamanii viitoare, la valoarea de 1.850 metri cubi pe secunda (mc/s), apoi in crestere usoara pana la 2.050 mc/s la sfarsitul intervalului, situandu-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (5.350

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pe parcursul acestei zile, pana la miezul noptii, pe rauri din judetul Caras-Severin.