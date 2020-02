De'Longhi achizitioneaza o noua fabrica in Romania si angajeaza 500 de persoane Grupul De'Longhi anunta achizitia unui nou centru de productie in Romania, in localitatea Madaras, judetul Bihor, unde intentioneaza sa angajeze 500 de persoane.



Platforma industriala are 25.000 mp, iar o parte dintre echipamentele existente vor fi folosite in viitoarea activitate de productie.



"Tranzactia este menita sa sprijine cresterea organica urmarita de grup pentru principalele piete, in concordanta cu strategia de reducere a timpului de productie si livrare a produselor companiei, mentinand acelasi nivel ridicat de calitate si control al productiei", se arata in comunicat.



