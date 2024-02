Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Luna, Aurel Giurgiu și primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, se afla la Bergamo, in Italia, unde participa la conferința de implementare și colaborare a producatorilor locali, punct gastronomic, turism rural, start-up in mediu rural. Proiectul este derulat prin intermediul Grupului…

- Elevii din 26 de județe din Romania, inclusiv din Argeș și din București, urmeaza sa intre in așa-numita „vacanța de schi”, o perioada mult asteptata de ei. Citește și: Carti aduse cu drona acasa Iata județele in care elevii vor intra in vacanța in perioada 19-25 februarie: Argeș, Bihor, Braila, București,…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in 2023 a fost de 16.335, in crestere cu 4,04% comparativ cu anul precedent, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea au fost din Bucuresti, respectiv 1.979…

- 90 de cereri de deschideri a procedurii de concordat preventiv au fost inregistrate in 2023, dintre care 60 sunt in derulare. 14 dintre acestea sunt companii de impact. ”CITR, liderul pietei de insolventa si restructurare din Romania, anunta ca numarul companiilor care au apelat la procedurile de insolventa…

- La data de 22.01.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad și polițiștii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea efectueaza…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca unsprezece barbati condamnati la inchisoare pentru diverse infractiuni si fugiti din tara au fost adusi, in aceasta saptamana, in Romania, din tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Germania. Intre acestia este un barbat din Bihor, condamnat la opt…

- Realizare medicala excepționala in Italia. Viata unui copil de 7 ani, originar din Brasov, a fost salvata de medicii din Bergamo. Citește și: Litoralul, plin de turiști. Baie in mare, in prima zi de Craciun Baietelul a primit o inima noua printr-o tehnica revoluționara – transplantul de la un donator…

- Polițiștii ar fi aflat unde se afla Catalin Cherecheș, dupa ce a fugit din Romania cu actele varului sau.Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, care a fugit din țara vineri, cu cateva ore inainte de a fi condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, s-ar afla pe o insula din Italia, impreuna cu…