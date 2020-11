Delirul, un nou simptom al infecției cu coronavirus Delirul insoțit de febra ar putea fi un simptom precoce al COVID-19. Aceasta este principala concluzie a unui studiu efectuat de cercetatori de la Universitatea Oberta din Catalonia (UOC). Studiul, care este publicat in Jurnalul de Imunologie Clinica și Imunoterapie, evidențiaza faptul ca, in afara de cunoscutele simptome precum febra și pierderea gustului sau a mirosului, unii pacienți sufera de delir, transmite news-medical.net . Ca atare, manifestarea acestei stari de confuzie, atunci cand este insoțita de febra mare, ar trebui considerata un semn precoce al bolii, in special in cazul pacienților… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

