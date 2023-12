Stiri pe aceeasi tema

- Kengo Oishi, guvernatorul Nagasaki, a refuzat sa participe la o reuniune politica pentru a asista la un meci jucat de Cristiano Ronaldo la Osaka. Aceasta deplasare a fost asigurata din fonduri publice și oficialului i s-a cerut sa demisioneze. Dar el susține ca a incercat sa-l convinga pe Ronaldo sa…

- Adversara tricolorelor lui Florentin Pera de sambata seara, de la ora 16:30, la Herning, naționala Japoniei a produs șocul turneului pana acum, invingand Danemarca, dupa ce fetele noastre au eșuat cu Germania. Iata motivele pentru care Romania nu e deloc favorita nici cu asiaticele! Partida Romania…

- Festivalul "chiftelutelor si al pastramei" Bucuriile toamnei se desfasoara la Techirghiol, judetul Constanta. Evenimentul este organizat de Uniuniunea Democrata Turca din Romania UDTR in parteneriat cu Primaria Techirghiol In acest weekend, piata centrala din Techirghiol este gazda unui festival plin…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit joi dimineata un grup de insulele periferice din estul Japoniei, declansand o avertizare pentru tsunami, informeaza DPA.Cutremurul, care s-a produs la ora 11:00 am (02:00 GMT), a avut loc la o adancime de 10 kilometri, a precizat Agentia Meteorologica Japoneza,…

- Formula 1 a ajuns in Japonia pentru cea de-a 16-a cursa a sezonului 2023, un sezon dominat aproape in intregime de catre combinația Red Bull – Max Verstappen pana in acest moment. Dupa o cursa dezamagitoare in Singapore, pilotul olandez și-a revenit in forma și și-a trecut in cont o noua victorie in…

- Mai mult de 10% dintre japonezi au varste de peste 80 de ani, o statistica inregistrata pentru prima data, potrivit datelor publicate de guvernul unei tari care se confrunta cu imbatranirea populatiei sale, informeaza AFP.Guvernul de la Tokyo a publicat aceste statistici duminica, in ajunul unei…

