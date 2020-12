Delia și soțul ei se afla zilele acestea intr-o vacanța exotica, in Zanzibar, acolo unde cel mai probabil vor petrece noaptea dintre ani. Artista a avut parte insa de cateva intamplari neplacuta, despre care a vorbit pe contul de socializare. „Imi e frica de insecte, imi e frica de pești, imi e frica de raci, imi e frica de de toate. Dar nu mi-e frica rau, doar așa un pic, am o stare, un stres mic. Eu sunt in armonie cu natura, iubesc natura, dar nu imi place sa știu ca acolo unde dorm in cuib am pe plasa patului moluște și gargauze. Imi e frica in apa cand e apa este foarte clear și vad chestii,…